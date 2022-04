VORTEX

Seyirciyi rahatsız etmeyi seven, genç sinefiller arasında yaygın bir hayran kitlesine sahip olan Gaspar Noé her filmini herkese gönül rahatlığıyla önerebileceğim yönetmenlerden değil. Ama ‘Vortex’ dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali’nden bu yana her kesimden aldığı olumlu eleştirilerle öne çıkan bir film. Geçtiğimiz yıllarda bir beyin kanaması atlatan, Covid 19’a yakalanan Noé, ‘Vortex’te demans sorunlarıyla mücadele eden ve birbirlerini çok seven yaşlı bir çiftin son günlerine odaklanıyor. Başrollerinden birinde İtalyan yönetmen Dario Argento’yu izleyeceğimiz filmde Noé, seyircinin işini zorlaştıran bölünmüş ekran tekniğini kullanıyor ve amacını ‘her yaşam formunun kendi tünelinde yaşadığını’ vurgulamak olarak açıklıyor. Çekimlerdeki iki kameradan birini kullanan Gaspar Noé’nin filmini “kalplerini yitirmeden önce akıllarını yitiren tüm insanlara” adadığını belirtelim.