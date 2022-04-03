PETER VON KANT

François Ozon, 2000 yılında Alman sinemacı Rainer Werner Fassbinder’in bir oyununu filme uyarladığı ‘Kızgın Taşlara Düşen Su Damlaları’ ile kariyerinin ilk dönemindeki en iyi filmlerinden birine imza atmıştı. Yıllar sonra bu kez Fassbinder’in 1972 yapımı ‘Petra von Kant’ın Acı Gözyaşları’nın yeniden çevrimiyle geliyor karşımıza. Filmin adından da anlaşılabileceği gibi Ozon, cinsiyetleri tersine çeviriyor ve Petra von Kant’ı Fassbinder’i akla getiren ünlü yönetmen Peter von Kant’a dönüştürüyor. Peter sürekli kötü davranıp küçük düşürmekten zevk aldığı sessiz asistanı Karl ile birlikte yaşarken tanıştığı genç Amir’e âşık oluyor. Amir'e birlikte olmayı teklif ediyor; sinema dünyasına girmesi için yardım edeceğini söylüyor. Venedik Film Festivali’nin açılış filmi olan ‘Peter von Kant’ın çok beğenildiğini söylemek mümkün değil belki ama Ozon gibi bir yönetmenin imzası ve Fassbinder uyarlaması olması, onu festivalin en ilgiye değer filmlerinden biri yapıyor.