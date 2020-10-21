İstanbul Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu toplandı

AA

Vali Yerlikaya başkanlığında Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcıları Abdurrahman İnan ve Niyazi Erten, 39 ilçe kaymakamı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, ilçe sağlık müdürleri, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta ve Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyon Genel Başkanı Selami Aykut katıldı.

Toplantıda konuşan Yerlikaya, Türkiye'de ilk vakanın tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana geçen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "8 aydan beri şehrimiz, ülkemiz, tüm insanlık, tüm devletler, tüm milletler bu salgınla karşı karşıya. Sabırla, sebatla mücadeleye devam ediyoruz. Aydınlığa çıkacağımız günlerin yakın olmasını temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

- Muhtarlara teşekkür

Muhtarların salgınla mücadelenin ilk gününden itibaren yanlarında olduğunu belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çalışmalara katılan tüm muhtarlara teşekkür etti.

Salgınla ilgili kaydedilen verilerin takibi ve değerlendirmesi açısından Filyasyon Takip Kurulu Toplantılarının önemini vurgulayan Yerlikaya, istişare ve denetimlerle iyi bir noktaya gelindiğini vurguladı.

Gayretli çalışmaların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Vali Yerlikaya, çalışmaların sıkı biçimde takip edildiğini kaydetti.

Vali Yerlikaya'nın konuşmasının ardından Vali Yardımcısı Niyazi Erten ile Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

İstanbul'daki filyasyon ve izolasyon takip verilerinin de ele alındığı toplantıda Vali Yerlikaya, ilçe kaymakamları ve ilçe sağlık müdürlerinden salgın çalışmalarına dair bilgi aldı.