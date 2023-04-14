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İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden (İİB) yapılan açıklamaya göre, 186 ülke pazarına ürün satan İstanbullu ihracatçıların ülke dış satımındaki payı yüzde 5 oldu.

İİB, ilk çeyrekte değer bazında en fazla ihracatı 167 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri satıldı.

İİB, Irak'ın ardından değer bazında en fazla ABD, Almanya, Birleşik Krallık ve Rusya'ya ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta, ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri, Almanya'ya hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile fındık ve mamulleri, Birleşik Krallık'a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Rusya'ya ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri ön plana çıktı. Ülke grupları baz alındığında ise İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 562 milyon dolar ile AB ülkeleri oldu.

İHRACATTA İLK SIRADA ABD, IRAK VE CAYMAN ADALARI YER ALDI

Martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.4 artışla 1 milyar doların üstünde ihracat yapan İstanbul İhracatçı Birlikleri, geçen ay en fazla dış satımı ABD, Irak ve Cayman Adaları'na gerçekleştirdi.

İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla 938 milyon dolar, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 930 milyon dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 270 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 192 milyon dolar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği yaklaşık 178 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 122 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 6,9 artışla yaklaşık 74 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, "İlk çeyrek verilerine baktığımızda, 2 milyar 800 milyon dolar tutarında ihracat yaptık. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 oranında bir ihracat artışı oldu. Yaşadığımız deprem felaketleri nedeniyle ilk çeyrekte zor bir dönem yaşamamıza rağmen dönemi ihracat artışı ile kapatmak bizi mutlu etti. Yurt içi ve dışında sektörlerimize yönelik düzenlediğimiz etkinliklerimiz ile yılın ilk çeyreğini başarılı bir şekilde tamamladığımızı söylemekten mutluluk duyarım" ifadelerini kullandı.

Sezer, İİB'nin, önümüzdeki aylarda düzenleyeceği etkinlikler ile ihracat bayrağını dünyanın farklı ülkelerinde dalgalandırmaya devam edeceğini bildirdi.