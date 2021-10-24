İstanbul’da Mutlu Kediler yarışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

İstanbul Fuar Merkezi'nde Mutlu Kediler yarışması düzenlendi

Dünya Kedi Federasyonu (WCF) işbirliğinde İstanbul Fuar Merkezi'nde Mutlu Kediler yarışması düzenlendi. Yarışmada, 130'dan fazla cins kedi yarıştı

İstanbul Fuar Merkezi'nde Mutlu Kediler yarışması düzenlendi
İstanbul’da Mutlu Kediler yarışması
0:00 / 0:00
İHA

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Mutlu Kediler yarışmasında 130'dan fazla cins kedi birbiriyle yarıştı. Petzoo Eurasia Evcil hayvan fuarı içerisinde gerçekleştirilecek olan yarışma, farklı ırkları görmek isteyen, kedi bakımı konusunda bilgi edinmek isteyen, kedi bakım ve beslenmeleriyle ilgili birçok ürün hakkında fikir sahibi olmak isteyenler için zemin oluşturuldu. Birbirinden farklı 130'dan fazla cins kedi, jüri karşısına çıkarılarak incelendi. Yarışmada dereceye giren kedilere ödül verildi.

Yarışmaya 3 kedisiyle birlikte Bursa'dan katılan Mümin Tongur, kedi üreticisi olduğunu söyledi. Tongur, " 6 senedir kedi üretip yetiştiriyoruz. Genelde şampiyonluklar alıyoruz bakalım bu sefer de şansımızı denemeye geldik. Kedilerimizi tanıtmaya geldik. Bu gün burada yurtdışından gelen hakemler kedileri ırk standartlarına göre değerlendirecek. Kedilerin bakımları güzellikleri ve kaliteleri değerlendirilecek. Bizde ona göre ödüller alacağız kısmetse. 3 kedimizle yarışmaya geldik " diye konuştu.
Ev ortamında kedilerin yalnız kaldığını ve sıkıldığını dile getiren Şahin Yıldırım, "çok güzel bir ortam. Burada insanlar kaynaşıyor. Kedimiz de stresli ortamdan çıkıp böyle ortamlar görsün istedik" ifadelerini kullandı.

3 kedisiyle gelen Burcu Ergenişler ise kendi ürettiği kedisiyle yarışmaya katıldı. Birçok kez yarışmalara katıldıklarını ifade eden Ergenişler," bu benim kendi ürettiğim yavrum. Bakalım yarışmada nasıl bir derece alacağız. Yarışmada hakemlerin önüne götürüyoruz kedileri ırklarına göre bazı özellikleri var. Bu özelliklere göre değerlendiriyorlar. Benim çok fazla yarışma tecrübem olduğu için çok heyecanlı değilim ama yavrular biraz heyecanlılar" şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı, bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı
GÜNDEM Balıkesir'de zincirleme kaza!
Yozgat'ta 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildi
GÜNDEM Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu
Burdur'da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı
GÜNDEM Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı!
ÖGG sınav sonuçları ne zamana açıklanacak 2021? 94. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklanma tarihi
GÜNDEM ÖGG sınav sonuçları ne zamana açıklanacak 2021?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Bakan Soylu açıkladı: 285 kilo eroin ele geçirildi
GÜNDEM Bakan Soylu açıkladı: 285 kilo eroin ele geçirildi
İstanbul Müftülüğü'ne atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş göreve başladı
GÜNDEM İstanbul Müftülüğü'nde yeni dönem
İçişleri Bakanı Soylu: Terörün sanatı kullandığına ilk kez şahit oldum
GÜNDEM Bakan Soylu: Terörün sanatı kullandığına ilk kez ...
SON DAKİKA! Beyoğlu'nda kanlı saldırı:1 ölü, 4 yaralı
GÜNDEM Beyoğlu'nda kanlı saldırı
Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, kurtarılamadı
GÜNDEM Dayak kurbanı küçük Elif kurtarılamadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.