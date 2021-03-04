İstanbul genelinde

AA

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanındaki denetimlerde Havalimanı Mülki Amiri Necip Çakmak ve beraberindeki yetkililer, terminal binasındaki restoran ve kafelerde sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Bazı işletmelerde masaların boş bırakılması için yazılan uyarıların yolcular tarafından dikkate alınmadığını ve sosyal mesafe kuralının ihlal edildiğini gören Çakmak, kurallara uyulması için masa ve sandalyelerin seyreltilmesini istedi. Çakmak ve beraberindeki heyet, denetimler boyunca yeme içme mekanları dışında maske takmayan bazı yolcuları da uyardı.

- "Amaç cezadan çok vatandaşı bilinçlendirmek"

Bahçelievler'deki denetimler 593 kamu görevlisiyle gerçekleştirildi. Şirinevler Meydanı'nda başlayan denetimlerde ekipler, iş yerlerinde sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Ekipler, ayrıca iş yerlerinde HES kodu uygulaması olup olmadığını incelerken, işletmecilere yüzde 50 kapasiteyle çalışmaları gerektiği yönünde hatırlatma yaptı.

Denetimlere Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü Burak Bal, İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Levent de katıldı.

Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirtti. Denetlemede amacın cezadan çok, vatandaşları ve esnafı bilinçlendirmek olduğuna dikkati çeken Arıkan, "İnşallah ilçemizi alt seviyelere düşürmeden üst seviyelere çıkaracağız ve mavileştireceğiz." dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulmasının önemini vurguladı. Denetimleri, işletmecilerin haberi olmadan yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Bahadır, "Esnafımızı ve vatandaşlarımızı tatlı dille bilgilendiriyoruz. Tüm çalışmalarımız vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Görevliler anonslar yaparak, vatandaşları hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyardı.

- "Hastalık ortadan kalkmış değil"

Avcılar'daki denetimlere Kaymakam Kemal İnan da katıldı. İlçedeki lokanta, pastane, kafeterya gibi iş yerlerini denetleyen Kaymakam İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalleşme süreci başladığını hatırlatarak, "Bakanlığımız dinamik denetim modeli dediğimiz denetimleri başlattı. Çok yoğun denetim programımız var." dedi.

Denetim eleman sayılarını iki katına çıkardıklarını vurgulayan İnan, görevlilerin sürekli sahada denetimleri sürdüreceklerini dile getirdi. Denetimde amaçlarının insanlara ceza kesmek değil öncelikle uyarmak, duyarlılık oluşturmak olduğunu vurgulayan Kaymakam İnan, şunları kaydetti:

"Gevşemekle birlikte hastalık da ortadan kalkmış değil, hastalığın devam ettiğini anlatmaya çalışıyoruz. Biz ne kadar birbirimizle az temas edersek o kadar daha az risk üstlenmiş olacağız, riskimiz azalacak. Öncelikle yabancıdan değil kendi yakınlarımızdan bu virüsü kapıyoruz diyebiliriz. Amacımız bu hastalığı atlatmak için gerekli tedbirleri almak. Bu nedenle denetimlerimiz her gün sıkı olarak devam edecek."

Beylikdüzü'nde de görevliler berber, kuaför, lokanta, restoran, kafe gibi iş yerlerine denetimde bulundu. Denetimlerde iş yerlerindekilere temizlik, maske ve mesafenin önemi hatırlatıldı.

- "Vatandaşı mağdur etme gibi bir amacımız yok"

Şişli'de Halaskargazi, Abide-i Hürriyet Caddesi ve Şişli Camisi'nde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlere zabıta ve polis ekiplerinin yanı sıra Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da katıldı. Denetimde konuşan Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, amaçlarının vatandaşların "kontrollü normalleşme" dönemini sağlıklı geçirmelerini sağlamak olduğunu, vatandaşa ceza kesip esnafı mağdur etme gibi bir amaçları olmadığını söyledi.

Kurallara uyan iş yerleri sahipleri ve vatandaşları tebrik eden Türkel, maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

- İşletme sahiplerine HES kodu uyarısı

Arnavutköy'deki denetimlere Kaymakam Ahmet Odabaş da katıldı. Kaymakam Odabaş, kafe ve restoran işletmecilerini müşterilerini HES koduyla içeri almaları konusunda uyardı.

İlçe genelinde bine yakın personelle uygulama yaptıklarına değinen Odabaş, "Özellikle kafe, restoran ve kıraathanelere girişte işletme sahiplerinin mutlaka HES kodu sorgulaması gerekiyor. İnşallah kısa sürede turuncu kategoride olan risk haritamızı hep birlikte maviye çevireceğiz." dedi.

- "Her iş yerine en az bir kez uğradık"

Maltepe'de Bağlarbaşı Atatürk Caddesi ve Beşçeşmeler Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlere Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir ve Maltepe Belediyesi yetkilileri katıldı. Lokanta, kafeterya ve çay bahçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde esnaf ve vatandaşlarla görüşen Kaymakam Meftun Dallı, dikkat edilmesi gereken konuları hatırlattı.

Kaymakam Dallı, yaptığı açıklamada, illere risk durumlarına göre verilen kodlarda İstanbul'un turuncu kategoride yer aldığını hatırlattı. Denetimleri yaklaşık 1000 personelle gerçekleştirdiklerini belirten Dallı, "Şu ana kadar her iş yerine en az bir kez uğradık. Önümüzdeki günlerde de aynı tempo ile devam edeceğiz. Hedefimiz İstanbul'umuzu Sayın Vali'mizin de dediği gibi Boğaz'ın suları gibi mavi renge, mavi kategoriye geçirene kadar çalışmak, tedbirlerimizi sürdürmek." dedi

Silivri'deki denetimlere katılan Kaymakamı Ali Partal da zabıta ekipleriyle katıldığı denetimlerde, sahil şeridinde bulunan kafe ve restoranların işletmecileri ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.