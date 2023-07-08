İstanbul genelinde huzur denetimi yapıldı İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin bir çok noktasında denetimler gerçekleştirildi. Durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların da Genel Bilgi Toplama(GBT) sorgulaması yapıldı