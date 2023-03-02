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İstanbul genelinde "huzur uygulaması" yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı

İstanbul genelinde
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AA

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih olmak üzere İstanbul genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından arandı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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