İstanbul gülmeye devam ediyor

Her yıl New York, Toronto, Londra, Edinbrugh, Boston, Brooklyn, Leicester, Auckland, Melbourne gibi dünyanın çekim merkezi olmuş şehirlerinde gerçekleştirilen, en yenisi 15, en eskisi 70 yıldır süren komedi festivali kavramının Türkiye'deki öncüsü Uluslararası İstanbul Komedi Festivali şehre bu yıl 4'üncü kez kahkahayı getirdi. 3 Kasım'a kadar kesintisiz sürecek olan Uluslararası İstanbul Komedi Festivali, bu yıl 16 ayrı sahnede, 500 sanatçıyla şehre kahkaha attırıyor.

Sloganı 'Söyleyin de beraber gülelim' olan Uluslararası İstanbul Komedi Festivali'nde şu programlarla devam ediyor;

BİR BABA HAMLET / 23 Ekim, Çarşamba. Saat 23.30 - Beşiktaş Kültür Merkezi

BUSE SİNEM İREN / 24 Ekim, Perşembe. saat: 20:00 - BKM Mutfak Çarşı

ALEVLİ GÜNLER / 24 Ekim, Perşembe, saat: 20:30 – BKM Tiyatro

ŞAKANI DA AL GEL / 24 Ekim, Perşembe, saat: 21:00 – Bahane Kültür Salonu

YUSUF BİLAL ALTINTAŞ / 24 Ekim, Perşembe, saat: 21:45 – BKM Mutfak Çarşı

TAHSİN HASANOĞLU / 25 Ekim, Cuma, saat: 20:00 – BKM Mutfak Çarşı

OKAN ÇABALAR / 25 Ekim, Cuma, saat: 20:30 – Sinema Feriye

CAN YILMAZ & ZAFER ALGÖZ / 26 Ekim, saat : 20:30 – Yapı Kredi Bomontiada

JOE SUTHERLAND / 26 Ekim, saat : 21:00 – Sinema Feriye

YILMAZ ERDOĞAN & ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 / 26 Ekim, Cumartesi, saat: 20:30 – BKM Tiyatro

ÇOCUKLAR İÇİN;

BESTEM YUVARLAK İLE BOOMWHACKERS GÖSTERİSİ / 26 Ekim, Cumartesi, saat :13 :00 BKM Küçük Sahne

SERKAN YILMAZ PANTOMİM ATÖLYESİ / 26 Ekim, Cumartesi, saat :14 :00 Sinema Feriye

NAİF BEY İLE ATIKLARDAN ÖYKÜLER GÖSTERİSİ / 27 Ekim, Pazar, saat :13 :00 BKM Küçük Sahne