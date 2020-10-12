AA

AA muhabirinin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı verilerinden derlediği bilgilere göre, en çok turist çeken şehirlerin de arasında olduğu 30 büyükşehirde "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında yüzlerce işletme sertifikalandırıldı.

Sertifikasyon çalışmaları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesisleri, belediye belgeli konaklama tesisleri ile Bakanlık belgeli restoran ve kafe tesisleriyle belediye belgeli restoran ve kafe tesisleri gerekli şartları sağlayarak belgelerini aldı.

Değerlendirilen 30 büyükşehir arasında İstanbul 794 işletmeyle en çok belge alan şehir olurken, Antalya 660 işletme, Muğla 334 işletme, Ankara 219 işletme, İzmir 166 işletme, Bursa 86 işletme, Aydın ise 74 işletmeyle en fazla belge alan şehirler olarak sıralandı.

Konaklama, restoran ve kafe başlıklarında hem bakanlık hem de belediye belgeli işletmeleri bulunan şehirler ise İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Hatay, İzmir, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Trabzon oldu.

Program çerçevesinde 30 büyükşehirde "Güvenli Turizm Sertifikası" alan işletme sayısının kayıtlara yansıması aşağıdaki gibi gerçekleşti:

ŞEHİR BAKANLIK BELGELİ KONAKLAMA BELEDİYE BELGELİ KONAKLAMA BAKANLIK BELGELİ RESTORAN/KAFE BELEDİYE BELGELİ RESTORAN/KAFE TOPLAM ADANA 23 4 - 26 53 ANKARA 90 19 6 104 219 ANTALYA 408 178 3 71 660 AYDIN 34 20 - 20 74 BALIKESİR 27 19 - 13 59 BURSA 37 13 1 35 86 DENİZLİ 21 1 - 12 34 DİYARBAKIR 17 1 - 12 30 ERZURUM 4 - - 11 15 ESKİŞEHİR 14 10 - 14 38 GAZİANTEP 28 1 - 18 47 HATAY 12 5 1 10 26 İSTANBUL 271 60 8 455 794 İZMİR 85 25 2 54 166 K.MARAŞ 10 1 - 4 15 KAYSERİ 10 7 - 15 32 KOCAELİ 23 1 - 27 51 KONYA 21 5 - 20 46 MALATYA 12 3 - 5 20 MANİSA 16 2 1 8 27 MARDİN 5 2 - 6 13 MERSİN 25 7 - 17 49 MUĞLA 194 117 2 21 334 ORDU 11 - - 6 17 SAKARYA 11 3 - 19 33 SAMSUN 13 3 - 14 30 ŞANLIURFA 9 1 1 7 18 TEKİRDAĞ 10 3 - 15 28 TRABZON 24 5 1 7 37 VAN 11 2 - 5 18

- Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı

Türkiye'nin "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı", tatilini Türkiye'de geçirecek yerli ve yabancı ziyaretçilere ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede alınması önerilen bir dizi tedbiri tanımlıyor.

Oda sayısı 50 ve üzeri olan konaklama tesisleri için zorunlu, oda sayısı 50'den az olan konaklama tesisleri ve diğer alanlar için isteğe bağlı olan sertifikayı almak isteyen tesis işletmeleri, yetkili uluslararası akreditasyon kuruluşlarına başvuruda bulunabiliyor.

Dünyada alanındaki ilk örneklerden olan program, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlandı.

Konaklama ve yeme-içme tesislerinin ayrı ayrı kriterler çerçevesinde uluslararası standartlarda denetlenerek, "Güvenli Turizm Sertifikası"nı vermeye yetkili olan akreditasyon firmaları, hijyen ve sağlık denetimi ve uygunluk değerlendirmesi yaparak bunlara ilişkin raporlar düzenliyor.

Başvuruda bulunan tesislere düzenli olarak denetçi gönderilirken, kriterlere uygun hizmet verilip verilmediği de denetleniyor.