İstanbul haftanın ilk gününe sakin başladı - İSTANBUL

AA

Tarihi yarımada, Beşiktaş, Beyoğlu ve Taksim'de vatandaşların genel olarak çağrıya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan tarihi yarımadadaki turistik mekanlara sessizlik hakim.Eyüpsultan Meydanı, Eminönü Meydanı ve sahili, Sarayburnu sahili, Topkapı Sarayı girişi önü, Kapalıçarşı çevresi, Saraçhane Parkının tenha olduğu görülürken, Yeni Cami civarı, Ayasofya önü, Sultanahmet Meydanı, Beyazıt Meydanı, Beşiktaş, Taksim ve İstiklal Caddesi de sakin günler yaşıyor.Öte yandan Beşiktaş-Ortaköy arasında, yol bakım çalışmaları nedeniyle az da olsa trafik yoğunluğu yaşandı.- Anadolu yakası da sakinKentin Anadolu yakasında da sokak, cadde, meydan ve sahillerde sessizliğin hakim olduğu görüldü.Üsküdar Meydanı ve sahilinde sessizlik hakim olurken, ilçedeki PTT şubesi önünde uzun kuyrukların oluştuğu, sırada bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.Havanın yağışlı olması sebebiyle D100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yer yer az da olsa yoğunluk yaşandı.Kadıköy'ün en kalabalık caddelerinden olan Bağdat Caddesi ise en sakin günlerini yaşıyor.