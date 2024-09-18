Meteoroloji uyardı! 18 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu?
Ülke genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Eylül ayının sonlarına gelinmesiyle yurt genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeyi sürdürse de özellikle akşam saatlerinde yer yer yağışlı ve serin havalar mevcut. 18 Eylül için meteorolojiden açıklama geldi. İşte 18 Eylül Çarşamba bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...
Meteoroloji uyarısı sonrasında yurt genelinde hava durumu gündeme geldi. Özellikle İzmir, Ankara ve İstanbul'da yağış durumu merak konusu oldu. Peki,18 Eylül Çarşamba bugün hava nasıl olacak, hava sıcaklıkları düşüyor mu? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre 18 Eylül hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar Mevkisi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Aksaray, Niğde, Kütahya, Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
İSTANBUL 19°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.