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HaberlerGündem

İstanbul hava durumu: Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İstanbul'da havalar nasıl olacak?

İstanbul'da havalar nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sağanak yağmur ve sel baskınları için uyarılar yaparken, İstanbul 5 günlük hava durumu için tahminleri değerlendirdi. İşte 18 Ağustos 2019 Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük...

Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²),Sinop, Kastamonu ve Bartın kıyı kesiminde yer yer şiddetli (76-100 Kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Peki İstanbul'da bu hafta havalar nasıl olacak? İşte Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu...

İSTANBUL'DA HAVALAR NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
18 Ağustos Pazar16235293188,636,315,929,6
19 Ağustos Pazartesi1425468217836,815,629,8
20 Ağustos Salı152742791411,437,815,930
21 Ağustos Çarşamba16245993910,636,715,630,1
22 Ağustos Perşembe15274594129,637,815,529,7
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