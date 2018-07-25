İstanbul'da bugün yağan sağanak yağış nedeniyle hayat tam anlamıyla felç oldu. Vantan Caddesi gibi ana arterlerde tarfik tam anlamıyla dururken metro seferlerinde su baskınları nedeniyle aksamalar yaşandı. Peki; yarın yani Perşembe günü İstanbul hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a yarın yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul Perşembe günü hava durumu ve memetoroloji 5 günlük hava tahmin raporu...

İSTANBUL'A YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan İstanbul hava durumu tahminlerine göre, önümüzdeki 5 gün İstanbul il genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yani; İstanbul'a yarın da yağmur yağacak. Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarılarına göre Perşembe günü İstanbul'a yağışlı havanın hakim olacağı ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege (Aydın kıyıları hariç), Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Konya’nın batısı, Ordu'nun iç kesimleri, Amasya ve Tokat'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığının Trakya ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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