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        Haberler Gündem İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 1 Ekim Pazar hava durumu İstanbul'da sel var mı?

        Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! 1 Ekim Pazar hava durumu İstanbul'da sel var mı?

        Uzun bir süredir kurak bir dönem geçiren yurt genelinde sonbaharın gelişiyle beraber kuvvetli yağışlar kendini göstermeye başladı. Söz konusu duruma ilişkin en çok 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da farklı bölgelerde şiddetli yağışlar söz konusu. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den son dakika uyarıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 09:38 Güncelleme: 01.10.2023 - 09:38
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        Türkiye genelinde kuvvetli yağışlar kendini göstermeye başladı. Söz konusu duruma ilişkin "Sarı kod" verilirken vatandaşlar, sel tehlikesi olup olmadığına dair aramalar da yapıyor. Konuyla ilgili olarak 1 Ekim Pazar gününe ilişkin Meteoroloji'den gelen son bilgileri derledik!

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        1 EKİM PAZAR METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun (Şanlıurfa hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        Yağışların: Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Ankara, Çankırı, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları ile, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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        HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Ankara, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli,

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        Doğu Karadeniz kıyıları ile, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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