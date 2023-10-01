Haberler Gündem İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 1 Ekim Pazar hava durumu İstanbul'da sel var mı?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! 1 Ekim Pazar hava durumu İstanbul'da sel var mı? Uzun bir süredir kurak bir dönem geçiren yurt genelinde sonbaharın gelişiyle beraber kuvvetli yağışlar kendini göstermeye başladı. Söz konusu duruma ilişkin en çok 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da farklı bölgelerde şiddetli yağışlar söz konusu. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den son dakika uyarıları... Habertürk Giriş: 01.10.2023 - 09:38 Güncelleme: 01.10.2023 - 09:38 facebook

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Türkiye genelinde kuvvetli yağışlar kendini göstermeye başladı. Söz konusu duruma ilişkin "Sarı kod" verilirken vatandaşlar, sel tehlikesi olup olmadığına dair aramalar da yapıyor. Konuyla ilgili olarak 1 Ekim Pazar gününe ilişkin Meteoroloji'den gelen son bilgileri derledik!

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1 EKİM PAZAR METEOROLOJİK GÖRÜNÜM Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun (Şanlıurfa hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.