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İBB: YAĞIŞLI HAVA PAZARTESİYE KADAR ETKİLİ OLACAK

İBB'den yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul'da öğleden sonra başlayan yağış 16.00 itibariyle Avrupa Yakası'nın genelini etkisi altına aldı. Arnavutköy'de toplam yağış metrekarede 193 kg’a ulaştı. Serin ve yağışlı havanın aralıklarla pazartesi gününe kadar bölgemizde etkili olması bekleniyor. Beklenen yağışlı hava nedeni ile yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri bin 430 personel, bin 658 araç ve iş makinesi ile alınan ihbarlara müdahale ediyor."