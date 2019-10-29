İstanbul Havalimanı'nın hizmete alınmasının 1'inci yılı ile Cumhuriyetin 96'ıncı kuruluş yıl dönümü, havalimanında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İstanbul Havalimanı'nın 1'inci yaş kutlamaları, Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla birleşti. Çeşitli grupların sahne performanslarını sergilediği etkinliklere yolcular da Türk bayraklarıyla eşlik etti. 25 Ekim Cuma günü başlayan etkinlikler, bugün gece yarısına kadar sürecek.

İstanbul Havalimanı İç ve Dış Hatlar Giden yolcu katlarında bulunan sahnelerde 9.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşen etkinliklerde, İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik Grubu, Tek Kişilik Bando Metin Önderoğlu, Alphecca Ensemble Orkestrası, Latin DUO+Dansçı, Jazz/Blues Trio ve Marmara Üniversitesi Müzik Grubu performanslarını sergiledi.

Havalimanı içerisinde mobil olarak gezen bando ve fener alayı, yolcular tarafından ilgiyle takip edilirken, bandonun söylediği marşlara yolcular da coşkuyla katıldı.

Bölgedeki en önemli hubı olma özelliğinin yanı sıra Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, "95 artı 1'inci yaş konseptine uygun olarak Türk bayraklarıyla ve süslemelerle donatıldı. İstanbul Havalimanı’nın birinci yaşına özel olarak yapılan yaka ipleri ve rozetler havalimanı operasyon görevlileri tarafından takılırken, Dış Hatlar Giden Yolcu katında "1st Anniversary" ve İç Hatlar Giden Yolcu Katında "1. Yılımız" tasarımları yer aldı.

Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yaşı ve İstanbul Havalimanı'nın 1'ıncı yaşı dolayısıyla havalimanı içerisinde bulunan "İstanbul" yazısı önünde de bir tören düzenlendi.

'7 AYDA 41 MİLYON YOLCU KULLANDI'

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, iki mutluluğu bir arada yaşadıkları çok önemli bir ayda olduklarını söyledi.

Samsunlu, "Atamıza yaraşır bir vatan evladı olabilmek için bundan tam bir yıl önce dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli hubı olan İstanbul Havalimanı'nı hizmete açmıştık. Bu sene yıl dönümümüzün yanında Cumhuriyetin 96'ıncı yılını kutluyoruz ve sloganımız 95 artı 1. İstanbul Havalimanı’nı dünya havacılık otoritelerinin de kabul ettiği dünyanın en iyi hublardan biri haline getirdik. 6 Nisan'daki 'Büyük Göçten' bu yana geçen sürede yaklaşık 246 bin 200 uçuş gerçekleşti. 7 ay için de 41 milyon yolcu havalimanımızı kullandı. 71 havayoluna hizmet verdik bunlardan 8 tanesi sadece İstanbul Havalimanı ile Türkiye'ye gelmeye başladı" dedi.

'HAVALİMANLARI ÜLKELERİN DIŞARIYA AÇILAN KAPILARIDIR'

İstanbul Havalimanı Mülkü İdare Amiri İsmail Şanlı, bu bayramı, muasır medeniyet hedefinde ve yarışında iddialı bir başyapıtın içinde kutladıklarını belirterek, "Havalimanları ülkelerin dışarıya açılma kapıları noktasında önemli bir görev üstlenmektedirler. Biz burada sadece bir havalimanı işletmeciliği yapmıyoruz. Ülkemizi dışarıya tanıtıyoruz. Burada 64 bin personelimizle kolektif bir bilinçle birlikte hareket ediyoruz" diye konuştu.