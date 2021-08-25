İstanbul Havalimanı 2050'ye kadar

AA

İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İGA, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Gençlere daha temiz bir dünya bırakmak için harekete geçen İGA, İstanbul Havalimanı'nın en geç 2050 yılına kadar sıfır emisyon taahhüt ettiğini açıkladı.

ACI tarafından ilk olarak Haziran 2019'da başlatılan “ACI Net Zero 2050”, iklim sorununa karşı havalimanlarını eyleme geçirme ve karbondan arındırma hedefi doğrultusunda oluşturuldu. İstanbul Havalimanı, çevre ve sürdürülebilirlik programı kapsamında yürüttüğü karbon ayak izlerini yönetme ve azaltma çalışmaları neticesinde “Net Sıfır CO2 emisyonu” taahhüdü veren 238 havalimanı arasına dahil oldu.

İstanbul Havalimanı’nda karbon emisyonlarının azaltılması çalışmaları kapsamında, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulumu, enerji verimlilik faaliyetleri, enerji etütleri ile sistem iyileştirmeleri, ISO 14064 Sera Gazı Yönetim Sistemi ile sera gazı hesaplamaları, ağaçlandırma çalışmaları, elektrikli araç kullanımları ve araç şarj istasyonu kurulumu gerçekleştirildi.

2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefine ilişkin çalışmalarını sürdürecek İstanbul Havalimanı, Güneş Santrali kurulumları, elektrik şebekesinden yenilenebilir enerji satın alınması, elektrikli araç dönüşümleri ve araç şarj istasyonu kurulumları, ağır taşıtlarda bio dizel kullanımı, enerji verimlilik faaliyetleri, ağaçlandırma çalışmaları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda hidrojen yakıtının ısınma ve ulaşım amaçlı kullanımı, baca gazından karbon yakalama teknolojilerinin yapılmasını taahhüt edeceğini bildirdi.

- "Çıtayı daha da yükseltmek en büyük hedefimiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İGA olarak gelecek nesillere karşı önemli bir sorumlulukları bulunduğunun bilincinde olduklarını belirtti.

Bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek daha temiz bir dünya için harekete geçtiklerini vurgulayan Samsunlu, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı’nda 2050 yılına kadar 'Net Sıfır CO2 Emisyonu' yol haritamızı hazırladık ve bu doğrultuda agresif bir planlama yaparak karbon salım azaltım stratejimizi oluşturduk. Böylelikle, hem teknolojik hem operasyonel gerekliliklerin sürekli takip edildiği ve değerlendirildiği bir sürece dahil olduk. Birçok projemizi halihazırda hayata geçirerek 2050 yılından çok daha önce sıfır emisyon hedeflerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Kısa vadede, enerji verimlilik faaliyetleri, enerji etütleri ile sistem iyileştirmeleri, elektrikli araç kullanımları ve araç şarj istasyonu kurulumlarını gerçekleştirdik ve önümüzdeki 2-3 sene içerisinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Uzun vadede, Güneş Enerji Santralleri kurulumu ve Yeşil Enerji satınalımları ile elektrik enerjisi ihtiyaçlarımızın büyük kısmını yenilenebilir kaynaklardan temin edeceğiz. Ağaçlandırma faaliyetlerimizin de önemli miktarlarda karbon emisyon yutağı haline geleceği düşüncesindeyiz. Gelişen teknolojiler takip edilerek ağır taşıtlarda bio dizel kullanımı, hidrojen yakıtının ısınma ve ulaşım amaçlı kullanımı, baca gazından karbon yakalama teknolojilerini de takip ederek emisyon azaltım fırsatlarını da değerlendireceğiz. İGA olarak amaçlarımız doğrultusunda çıtayı daha da yükseltmek en büyük hedefimiz."

- "Havalimanları iklim faaliyetlerine öncelik vermeye devam ediyor"

ACI EUROPE Genel Direktörü Olivier Jankovec ise 2050 yılına kadar "Net Sıfır CO2" salınımı değerine ulaşabilmek için Avrupa ve dünya çapında havalimanlarıyla oluşturulan kolektif mutabakata katılımından ötürü İstanbul Havalimanı'nı tebrik etti.

Kovid-19 krizi nedeniyle sektörün karşı karşıya kaldığı ciddi zorluklara rağmen havalimanlarının iklim faaliyetlerine öncelik vermeye devam ettiğini ve bu açıklamanın da bu hususun kanıtı olduğunu belirten Jankovec, "Karbonsuzlaştırma çalışmalarını küresel hedeflerle aynı doğrultuya getirerek iklim gündemini ileri noktalara taşımak, toparlanma süreci yıllar alacak bu krizden zarar gören sektörlerin yanı sıra hiçbir sektör için kolay bir süreç olmayacak. Önümüzde gerçekleştirilmeyi bekleyen kayda değer işler var, bunun yanında iddialı net sıfır hedefine odaklanarak her zaman elinden gelenin fazlasını yapmaya gönüllü olan İstanbul Havalimanı ekibine de teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.