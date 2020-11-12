AA

İstanbul Havalimanı, açıldığından bu yana aradan geçen 2 yıllık sürede 52 milyon 967 bini dış hat olmak üzere 72 milyon 95 bin yolcu ağırladı.

Cumhuriyet döneminin en büyük projelerinden İstanbul Havalimanı'nın hizmete açılmasının ardından 2 yıl geçti.

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve birçok alanda dünyada ilkleri barındıran İstanbul Havalimanı'nın ilk fazının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra dünyanın dört bir yanından 50'nin üzerinde üst düzey konuğun katılımıyla 29 Ekim 2018'de gerçekleştirilmişti.

Açılışa, Arnavutluk, Sırbistan, Katar, KKTC, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Moldova, Pakistan, Sudan, Bosna Hersek ve Bulgaristan gibi ülkelerden cumhurbaşkanı ve başbakan düzeyinde katılım sağlanmıştı.

İstanbul'u dünya havacılık sektöründe kavşak noktası yapacak yeni havalimanı, geniş terminalleri ve gümrüklü alanları, bağımsız pistleri, apronu, otopark, yeme-içme ve sosyal donatı alanlarıyla küresel havacılıkta dikkati çekiyor.

Dünyanın en büyük terminaline sahip olan ve 1 milyon 400 bin metrekarelik tek çatı altındaki ana terminal binasında hizmet veren İstanbul Havalimanı, halihazırda yıllık 90 milyon yolcu ağırlama kapasitesiyle öne çıkıyor.

PANDEMİYE VE TAŞINMA SÜRECİNE RAĞMEN İKİ YILDA 72 MİLYONU AŞKIN YOLCU

İstanbul Havalimanı, açılışının ardından aradan geçen 2 yıllık sürede, 31 Ekim 2020 itibarıyla, 72 milyon 95 bin 138 yolcu yolcu ağırladı.

Bu yolcuların 19 milyon 128 bin 528'ini iç hat misafirleri, 52 milyon 966 bin 610'unu ise dış hat misafirleri oluşturdu.

İki yıllık sürede İstanbul Havalimanı'ndan 485 bin 971 sefer yapılırken, bunların 134 bin 171'i iç hatlarda, 351 bin 800'ünü dış hatlarda gerçekleşti.

Açıldıktan sonra taşınma süreciyle birlikte 2018'in son iki ayında havalimanında 95 bin 205 yolcu ağırlandı. Yolcuların 65 bin 6'sı iç hat, 30 bin 199'u ise dış hat seferleriyle uçtu. Söz konusu sürede 544'ü iç hat, 231'i dış hat olmak üzere toplamda 775 sefer yapıldı.

Geçen yıl ise 52 milyon 9 bin 220 yolcu İstanbul Havalimanı'ndan seyahat ederken, iç hatta 12 milyon 574 bin 641, dış hatta 39 milyon 434 bin 579 yolcu taşındı. İç hatta 82 bin 433, dış hatta 247 bin 467 olmak üzere 329 bin 900 sefer bu havalimanından yapıldı.

Yaklaşık 2 ay boyunca iç ve dış hat uçuşlarına kapalı kalan İstanbul Havalimanı, sonrasında ise halen bazıları süren kısıtlamalarla açıldı. Havalimanı, bu sıkıntılara rağmen ocak-ekim döneminde ise 19 milyon 990 bin 713 misafir ağırladı. İç hatlarda 6 milyon 488 bin 881, dış hatlarda ise 13 milyon 501 bin 832 yolcu bu süreçte İstanbul Havalimanı'nı tercih etti.

Söz konusu dönemde İstanbul Havalimanı'nda 155 bin 296 uçak trafiği gerçekleşti. Bunların 51 bin 194'ünü iç uçuşlar, 104 bin 102'sini dış uçuşlar oluşturdu