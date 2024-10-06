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        İstanbul Havalimanı metrosunda rekor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 4 Ekim tarihinde, 33 bin 84 yolcuya hizmet vererek rekor sayıya ulaştığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, hattın hizmet vermeye başladığı 2023 yılından bugüne kadar geçen sürede 12 milyon yolcuya hizmet verdiğinin de altını çizdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 12:32 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:32
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        İstanbul Havalimanı metrosunda rekor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 4 Ekim tarihinde 33 bin 84 yolcuya hizmet vererek tüm zamanların günlük yolcu taşıma rekorunu kırdığını açıkladı. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın, Türkiye'nin mega projelerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "2023 yılında işletmeye aldığımız hattımızı açıldığı günden bugüne kadar 12 milyon yolcu kullandı.” dedi.

        Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 47,5 kilometrelik uzunluğuyla İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Toplam 10 istasyon ile hizmet veren hattımız, Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi önemli yolcu yoğunluğuna sahip duraklardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

        "TRAFİK YÜKÜNÜ AZALTIYOR"

        Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın İstanbul’un ulaşımına nefes aldırdığını dile getiren Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hattımız sadece şehir içi ulaşımını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda İstanbul'un yoğun trafik yükünü azaltarak vatandaşlarımıza daha hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunuyor. Hem iş hem de turizm trafiğini destekleyen hattımız günlük yaşamın akışına sağladığı katkıyla İstanbul'un ulaşım altyapısını daha da güçlendiriyor.”

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