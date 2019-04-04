Geçer, yaptığı açıklamada, Türkiye'de havacılık sektöründeki büyüme eğiliminin devam ettiğini ve grup olarak uzun vadede yatırım planları bulunduğunu söyledi.
Bu yıl özellikle turizmdeki hareketlilik sebebiyle Frankfurt-Bodrum uçuşu koyduklarını anımsatan Geçer, Antalya uçuşlarını artırdıklarını ve bazı destinasyonlar için de taleplere göre ilerlediklerini kaydetti.
Geçer, Türkiye'de turizmde ağırlıklı olarak charter uçuşlarının daha ön planda olduğunu dile getirerek, "Eğer Türkiye turizm sektörü olarak buradan sıyrılıp, biraz daha yüksek harcama potansiyeli olan müşteri kitlesine hitap ederek tarifeli sefer sayılarını artırabilirse, hem yabancı hem de yerli hava yolları yurt dışından çok daha farklı uçuşlar yapabilecektir. Türkiye turizminin gelirini de çok etkileyebilecek bir faktör bu." değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin havacılık sektörüne büyük katkıları olacağını vurgulayan Geçer, "Biz de 4 Nisan'da Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Lutfhansa 1304 sefer sayılı uçağımız, 6 Nisan'da Frankfurt'tan İstanbul Havalimanı'na inecek. 7 Nisan sabahı ise İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuşumuzu yapacağız. Yeni havalimanında 2020'de 70 milyon yolcu kapasitesini rahatlıkla geçebiliriz. Bu havalimanıyla, Türkiye havacılık sektöründe büyüyen pastadan çok iyi bir pay alabilir." diye konuştu.
GEÇEN YIL 4,3 MİLYAR İNSAN HAVA YIOLUYLA SEYAHAT ETTİ
Geçer, İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ardından önemli bir adaptasyon süreci yaşanacağını söyledi.
Süreçlerin oturması ve personelin orada tecrübe edinmesi gerektiğini ifade eden Geçer, şunları kaydetti:
"Uzun vadede, diğer terminal binası ve pistlerin de açılmasıyla kapasite daha da artacak. 90 milyon yolcu kapasitesinden 150 ve 200 milyon bandına çıkabilecek bir kapasiteden bahsediyoruz. Bunlar uzun vadede pazarın gelişmesiyle yaşanacak gelişmeler ama dünya havacılık sektörünün gelişimine baktığımızda, rakamlar çok ciddi şekilde artıyor. Geçen yıl dünyada 4,3 milyar insan hava yolu taşımacılığıyla seyahat etti. Bu rakam önümüzdeki 10-15 sene içerisinde 8 milyar insana çıkacak."
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