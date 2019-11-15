Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşamİstanbul Havalimanı'nda 'ara tatil' yoğunluğu- haberler

İstanbul Havalimanı'nda 'ara tatil' yoğunluğu

DHA

Bugün başlayan ilk 'ara tatil' nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda büyük bir yoğunluk yaşanıyor

İstanbul Havalimanı

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında, bugün mesai bitimiyle başlayan ilk ara tatil nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği yaşanıyor. Çocuklarıyla birlikte tatili İstanbul dışında geçirmek isteyen aileler, iç ve dış hatlar terminalinde zaman zaman yoğunluğa neden oldu.  

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya sokulan ve 18-22 Kasım tarihlerini kapsayan, 2019-2020 eğitim - öğretim yılı 'ilk ara tatili' bugün başladı. Hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 güne çıkan ara tatili, çocuklarıyla birlikte İstanbul dışında geçirmeyi planlayan aileler, yurt içi ve yurt dışı seyahatleri için İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanının günlük yolcu hareketine, umreye gidenler ile ara tatile çıkanlar da eklenmesiyle terminal giriş noktalarında ve pasaport noktalarında zaman zaman kuyruk oluştu.  Havalimanı yetkilileri ise pasaport, güvenlik noktaları ile check-in kontuarlarında yoğunluk yaşanmaması için bütün bankoları açık tuttu. 

'ÇOCUKLAR MEMNUN KALIYOR'

Tatile gitmek üzere havalimanına gelenlerden Kınacı ailesi bilet ve bagaj işlemlerinin ardından memleketleri Kilis'e uçtu. Hareketlerinden önce basın mensuplarına konuşan aile üyesi 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Reyyan Kınacı, tatil nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi. Reyyan Kınacı, "Memleketimizi seviyorum. Orada arkadaşlarım var. İstanbul'da hiç arkadaşım yok. O yüzden gittiğim için çok heyecanlıyım. Memlekette köpeğimle birlikte gezmeye gideceğiz. Arkadaşlarımla oyunlar oynayacağız" diye konuştu. Reyyan'ın annesi Tuğba Kınacı ise tatillerde memleketlerinin çok keyifli olduğunu dile getirerek, "Dinleneceğiz. Çocuklarımızı gezdirmek, eğlendirmek hoşumuza gidiyor. Memleketimizde ineklerimiz, koyunlarımız, atlarımız var. Dolayısıyla çocuklarımızla birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Orada maneviyat da var. Çocuklar da çok memnun kalıyor" ifadelerini kullandı. 

'ÖDEV YAPACAĞIZ'

Evşen Yanovalı ise ilkokula 1'inci sınıf öğrencisi ile kızı Asya ile birlikte ara tatil için Ankara'ya gitti. İstanbul Havalimanı'nda bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan Yanovalı ise ara tatil sisteminin çok başarılı olduğunu söyledi. Yanovalı, "İki ara tatilli sistem ilk defa başladı. Biz de bu ilk arada kızımla Ankara'ya gidiyoruz.  Bu sistem bence daha güzel oldu. Çocuklarla daha kaliteli bir zaman geçirebileceğiz. Ankara'da dede ve anneanne başta olmak üzere gezeceğimiz yerler olacak. Tatilde ödevlerimizi yapacağız, tiyatroya ve sinemaya gideceğiz" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA Haberi: Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı
İŞ-YAŞAMİşsizlik rakamları açıklandı
Madenci sözü “Önümüz açılsın dış borcumuz biter”
İŞ-YAŞAM'Önümüz açılsın dış borcumuz biter'
Yabancı yatırımcı Turkcell'i dinledi
İŞ-YAŞAMTurkcell'e Londra ilgisi
Trump vergi indirimiyle orta sınıfı elinde tutmaya çalışacak- haberler
İŞ-YAŞAMSeçim yaklaşırken kesenin ağzını açıyor
Kocaelili ihracatçı dünyada ayak basmadık yer bırakmadı
İŞ-YAŞAMDünyada ayak basmadık yer bırakmadılar!
Bakan Soylu: Ekonomide dengelenme sağlandı - Haberler
İŞ-YAŞAMBakan Soylu: Ekonomide dengelenme sağlandı
"Dünyanın evini" Türk halısı süsledi
İŞ-YAŞAM"Dünyanın evini" Türk halısı süsledi
Özel sektörün uzun vadeli dış borcu 195.3 milyar dolar - Haberler
İŞ-YAŞAMÖzel sektörün uzun vadeli dış borcu 195.3 milyar ...
Eylül ayı ciro endeksleri açıklandı
İŞ-YAŞAMCiro endeksi arttı
Perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 arttı
İŞ-YAŞAMEylül ayında perakende satış arttı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X