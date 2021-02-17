İstanbul Havalimanı'nda buzlanmaya karşı önlemler sürüyor

Havalimanı işletmesi İGA'nın 300 kişiden oluşan karla mücadele ekibi, 130 araç ve ekipmanla 7/24 esasına göre pist, apron ve diğer alanlarda kar temizlik çalışması yapıyor.Alanda buzlanmaya karşı apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığı İstanbul Havalimanı'nda, uçaklara iniş sonrasında ve kalkış öncesinde de-icing (buz çözme) işlemi uygulanıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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