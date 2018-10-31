Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de hizmete açılan İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli uçuş bugün yapılacak. İstanbul Havalimanı'nda ilk ticari uçuş Türk Hava Yolları'nın ( THY) İstanbul-Ankara seferiyle bugün başlıyor.
İlk uçuşa tanıklık edecek olan yolcular sabah erken saatlerinde havalimanına geldi. THY saat 11.30'da gerçekleştirilecek ilk seferini Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla yapacak. İlk uçuşta 340 yolcu olacağı belirtildi.
İKİNCİ SEFER KKTC'YE
İkinci sefer ise Boeing 737-800 tipi uçakla Ercan Havalimanı'na olacak. İstanbul Havalimanı'na ilk inecek uçak ise saat 14.15'te Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı.
İLK UÇUŞUN İLK YOLCULARI
Tarihi uçuş için havalimanına gelen yolcular heyecanlı olduklarını ifade ettiler. İsmail Arat, "Ankara'da yaşıyorum. İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak ilk uçuşta yer aldığım için çok mutluyum. Havaist otobüsleriyle Atatürk Havalimanı'ndan buraya geldim. İlk otobüsle sabah saat 06.00'da hareket ettim ve 40 dakikada İstanbul Havalimanı'na geldik" dedi.
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