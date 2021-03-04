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İstanbul Havalimanı'nda "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 kişi tutuklandı

İstanbul Havalimanında düşük fiyattan döviz bozarak irtikap suçu işledikleri ve "tırnakçılık" yoluyla nitelikli hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Havalimanı'nda
AA

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğünde çalışan memurların irtikap ve "tırnakçılık" yoluyla nitelikli hırsızlık yaptıkları iddiası üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar geliş-gidiş katı transit bölgede bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı İstanbul Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne bağlı veznede çalışan memurlarla ilgili çalışma başlatmıştı.

Yapılan araştırmada, yurt dışından gelen ve yurt dışına çıkacak yabancıların vize ihlal cezalarını dolar ve avro olarak ödeme yapmak istemeleri üzerine burada çalışan bazı kişilerin, yetkileri olmamasına rağmen dövizleri merkez bankasının kur fiyatından daha düşük kurdan bozarak irtikap suçu işledikleri belirlenmişti.

Şüphelilerin TL olarak yapılan ödemelerde de "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmişti. Bunun üzerine 7 şüpheli, 3 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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