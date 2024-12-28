İstanbul Havalimanı'nda yangın
İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amirliği önündeki otoparkta bulunan araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 28.12.2024 - 03:02 Güncelleme: 28.12.2024 - 03:02
İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amirliği önünde yer alan açık otoparktaki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine otoparka gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek araçtaki yangını söndürdü.
Otomobilde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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