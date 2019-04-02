İstanbul Havalimanı’nın aydınlatma kontrolü Günsan’da

29 Ekim’de açılışı gerçekleştirilen, 7 Nisan’da tam kapasite çalışmaya başlayacak yeni havalimanında Günsan; Eqona, Nemliyer ve modüler seri model anahtar ve priz ürünleriyle yer alacak. Günsan’ın İstanbul Havalimanı’nın aydınlatma güvenliği için yaklaşık 1 milyon TL değerinde 100 bin adede yakın ürün kullandı.

Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan Çapan; “Türkiye ekonomisi ve imajına katkı sağlayan bu proje bizim için oldukça önemli. 200 milyon yolcu kapasitesine sahip yeni havalimanımızı 100 bin adede yakın Eqona model anahtar ve priz ürünlerimizle aydınlatıyoruz. Yeni etaplarla birlikte önümüzdeki dönemde de İstanbul Havalimanının çözüm ortağı olmaya devam etmeyi planlıyoruz." dedi