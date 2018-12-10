AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-kasım döneminde, İstanbul'daki tüm havalimanlarında misafir edilen yolcu sayısı ile uçuş trafiğinde artış yaşandı.

Bu yılın 11 ayında Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 17 milyon 848 bin 270, dış hatlarda 45 milyon 35 bin 468 olmak üzere toplam 62 milyon 883 bin 738 yolcu ağırlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aynı dönemde toplam 31 milyon 488 bin 686 yolcu misafir edildi. İç hatlar seferleri için 20 milyon 787 bin 954, dış hatlar için ise 10 milyon 700 bin 732 yolcu havalimanını kullandı.

29 Ekim'de ilk fazı açılan, Türk Hava Yolları'nın (THY) bazı tarifeli seferlerini icra ettiği İstanbul Havalimanı'ndan ise bu dönemde 40 bin 52 yolcu ağırlandı. Yolcuların 25 bin 712'si iç hat, 14 bin 340'ı ise dış hat seferleriyle seyahat etti.

Megakent'te bulunan üç havalimanından bu yılın ocak-kasım döneminde geçen yolcu sayısı, 94 milyon 412 bin 476 olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı döneminde İstanbul'daki mevcut havalimanlarında 87 milyon 696 bin 231 yolcu ağırlanmıştı.

İstanbul'daki tüm havalimanlarında ağırlanan yolcu sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre 6 milyon 716 bin 245 kişi arttığı belirlendi. Öte yandan, kentteki havalimanlarında misafir edilen yolcu sayısı, geçen yılın 12 ayında 95 milyon 113 bin 289 olarak belirtilmişti. Bu yılın 11 ayında ise 94 milyon 412 bin 476 yolcunun İstanbul'daki havalimanlarından ağırlandığı tespit edildi.

Böylece 2018'in 11 ayındaki toplam yolcu sayısı, geçen yılın tümünde İstanbul havalimanlarında misafir edilen kişi sayısına yaklaştı.

HAVA TRAFİĞİNDE 16 BİN 475 SEFERLİK ARTIŞ

Bu yılın ocak-kasım döneminde Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 126 bin 629, dış hatlarda 301 bin 475 sefer yapıldı. Bu dönemde, havalimanından 428 bin 104 geliş-gidiş seferi icra edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 11 aylık dönemde toplam 213 bin 504 sefer düzenlenirken, iç hatlarda 134 bin 312, dış hatlarda 79 bin 192 uçuş buradan icra edildi. Kısmi olarak bazı seferler yapılan İstanbul Havalimanı'nda, geçen ay iç hatta 190, dış hatta 107 olmak üzere toplam 297 uçuşluk hava trafiği yaşandı.

İstanbul'daki üç havalimanından, bu yılın ocak-kasım döneminde toplam 641 bin 905 uçuş gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı döneminde İstanbul'daki havalimanlarından, iç ve dış hatlarda 625 bin 430 sefer icra edilmişti. Geçen senenin aynı dönemi ile karşılaştırıldığında bu yıl 16 bin 475 seferlik artış yaşandığı tespit edildi. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre 2018'de İstanbul havalimanlarından icra edilen geliş ve gidiş seferleri yüzde 2,6 arttı.







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