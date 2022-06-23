İstanbul için kritik tsunami uyarısı! 0:00 / 0:00

DHA

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Portekiz´de yapılacak Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı´nda "Tsunamiye Hazır" programını açıklayacağını duyurdu. UNESCO tarafından dün yapılan açıklamada, program dahilinde 2030 yılına kadar deniz veya okyanusta kıyısı bulunan ülkelerin hepsini "Tsunamiye Hazır" hale getirileceği, 30 yıl içinde Akdeniz´de 1 metreyi aşan tsunami olacağı belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre Portekiz´in başkenti Lizbon´da gelecek hafta UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay tarafından açılanacak tsunami eğitim programı dahilinde halihazırda Karayipler, Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki 21 ülkede 40 topluluğun pilot uygulama olarak eğitildiği belirtildi.

AKDENİZ'DE 1 METRELİK DALGA

UNESCO açıklamasında Tsunamilerin, nispeten seyrek meydana geldiğini ancak düşünülenden daha sık gerçekleştiğini ifade etti. Örneğin, ABD'nin ev sahipliği yaptığı Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, yılda ortalama 7 olmak üzere 125 tsunami olayını kaydettiği vurgulandı.

Dünya genelinde tsunamilerin çoğunlukla Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki halkı etkilese de istatistiklere göre gelecek 30 yıl içinde Akdeniz´de 1 metreyi aşan tsunami dalgasının meydana geleceği öngörüldü. UNESCO, tsunamilerin yüzde 78'inin deprem gibi sismik hareketlerden, yüzde 10'unun volkanik olaylardan ve heyelanlardan, yüzde 2'sinin ise meteorolojik olaylardan kaynaklandığını vurguladı.

UNESCO program dahilinde kıyı halkının tsunamilere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak, can kaybını, geçim kaynakları ve mal kayıplarını en aza indirgenmesinin amaçlandığı belirtildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir