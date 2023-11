İstanbul İçin Son Çağrı filmi gün itibariyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gönenç Uyanık'ın yönetmenliğini, Nuran Evren'in ise senaristliğini üstlendiği film, özgün bir hikaye olarak yayınlanacak. İşte, çekimleri ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen İstanbul İçin Son Çağrı filmi hakkında detaylar...

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NEDİR?



"Last Call For İstanbul" (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde Mehmet ve Serin İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir.