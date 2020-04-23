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İstanbul iftar vakti 2020: İstanbul iftar saati kaçta?

İstanbul iftar vakti ve saati vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. 2020 Ramazan ayı İstanbul iftar vakitleri Diyanet tarafından açıklandı. İftar akşam ezanının okunması ile beraber orucun açılmasına denir. Her ilde iftar vakitleri farklıdır. İşte İstanbul iftar vakti 2020

İstanbul iftar vakti 2020

On bir ayın sultanı olarak adlandırlan İslam dinin önemli ayı olan Ramazan ayı başladı.  İlk sahurla beraber Ramazan heyecanını yaşamaya başladık. İftar sofralarındaki heyecanla Ramazan 30 gün boyunca devam edecek. İstanbul iftar vakti merak eden vatandaşlar için iftar saati bilgilerini hazırladık. İstanbul iftar saat kaçta? İşte Ramazan İmsakiyesi

Ayrıca RAMAZAN 2020 sayfamızdan "Bugün ne pişirsem?, İftar duası ve iftar bilgileri" gibi bir çok detaya ulaşabilirsiniz. Hayırlı Ramazanlar...

İSTANBUL İFTARA NE KADAR KALDI?

 

İSTANBUL İFTAR SAATLERİ 2020

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İFTARDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

- Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

- Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema” ahhertü. “

- “Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

- Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.

- Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.

İFTAR DUASI

Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

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