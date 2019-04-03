İstanbul İl Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ( CHP) 7 ilçede ''yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına'' ilişkin talebini kabul ederek, söz konusu bölgelerde sayıma başlanmış ise sayımının tedbiren durdurulmasına hükmetti.

İl Seçim Kurulu'na başvuran CHP, AK Parti'nin başvuru üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1., 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verildiğini belirterek, hukuksuz olduğu iddiasıyla bu kararların kaldırılmasını ve incelemenin durdurulmasını talep etti.

YSK'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Habertürk muhabiri Fevzi Çakır'ın haberine göre; Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul İl Seçim Kurulu kararını görüşmek üzere 23.30 sıralarında olağanüstü toplandı.

YSK, İstanbul'daki seçimlerin itiraz sürecinin ne şekilde gerçekleştirileceğini ve İstanbul İl Seçim Kurulu'nca verilen durdurma kararının doğru olup olmadığına dair bir değerlendirme toplantısı yapıyor.