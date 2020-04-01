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Vali Ali Yerlikaya Twitter hesabından 51 milyon liralık desteği duyurdu. Yerlikaya, "İstanbul Kalkınma Ajansı'mız, COVID-19’un etkilerinin azaltılmasına yönelik "Acil Çözüm Sunan" projeleri desteklemek için 51 Milyon lira kaynak tahsis etti. Projelere; 200 bin liradan, 2 milyon liraya kadar destek verilecek." dedi.

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 1, 2020

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerinin azaltılmasına yönelik "acil çözüm sunan" projeleri desteklemek için 51 milyon lira kaynak tahsis etti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren İSTKA, "Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı"nı ilan etti.

Yönetim Kurulu Başkanlığını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yürüttüğü İSTKA, program kapsamında üç öncelik için 51 milyon lira kaynak tahsis etti.

Programa, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile kar amacı güden işletmeler, 30 Nisan'a kadar başvurabilecek.

- Proje başına azami destek tutarı 2 milyon lira

Proje başına destek tutarı asgari 200 bin lira, azami 2 milyon lira olarak belirlendi.

Program kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 100'üne kadar destek sağlanırken, kar amacı güden işletmeler için bu oran yüzde 50 olarak uygulanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İSTKA, İstanbul'da virüsün yayılımının önlenmesi, kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları ile salgının ülke ve bölge ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik üç öncelikli alanda sunulacak projeleri destekleyecek.

Program kapsamında aşağıdaki 3 öncelik desteklenecek:

* Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması

* Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları

* Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

VİRÜSÜN YAYILMASININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DESTEKLENECEK

Program kapsamında Kovid-19 virüsünün yayılımının önlenmesine yönelik kritik öneme sahip "sosyal mesafeyi koruma" ve "evde kalma" tedbirlerinin sürdürülebilir bir şekilde uygulanması, psiko-sosyal destek, salgın hakkında bilgilendirici, farkındalık artırıcı, yönlendirici ve bilgi kirliliğini önleyici faaliyet ve hizmetler içeren projeler desteklenecek.

HALK SAĞLIĞI İÇİN ACİL HAZIRLIK VE MÜDAHALE ÇALIŞMALARINA KATKI SUNULACAK

Kovid-19 salgınına karşı önleyici ve koruyucu tedbirler kapsamında acil ihtiyaç duyulan ürün, hizmet ve organizasyonların geliştirilerek uygulanması desteklenecek.

SALGININ EKONOMİYE NEGATİF ETKİLERİNİN AZALTILMASI İÇİN ÇALIŞILACAK

Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesine katkı sunulacak. Salgın nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesine yönelik çözümler sunan projeler desteklenecek.

Başvuru sahipleri son günü bekle­meden Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı'na başvuruda bulunabilecek.

Proje başvuruları sadece online ortamda Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden kabul edilecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Kalkınma Ajansı'nın Kovid-19 etkilerinin azaltılmasına yönelik "acil çözüm sunan" projelerin destekleneceğini Twitter hesabından duyurdu.