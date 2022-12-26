Meteoroloji Uzmanı Macit "En ileri tahmin olarak da çarşamba günü İstanbul'da yağmur bekliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 7 günlük periyotta İstanbul'da pazar ve çarşamba yağmur var. Onun dışında yağış beklentimiz yok. Genel olarak ocak ayından itibaren kar yağışı başlıyor ama bu her yıl değişim gösteriyor. Önlem alınmasında bir sıkıntı yok ama en azından kar yağışı beklentisinin en azından 1 hafta öncesinde önlemleri başlatmak daha mantıklı ama önlemi ne kadar erken alırsak da o kadar da hazırlıklı oluruz" dedi.