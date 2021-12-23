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İstanbul kar alarmı 23 Aralık hava durumu: Meteoroloji saat verdi

İstanbul'da kar yağışı başladı! Peki, İstanbul'da kar ne zaman duracak? Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi. İşte 23 Aralık İstanbul hava durumu...

İstanbul kar alarmı 23 Aralık hava durumu: Meteoroloji saat verdi

İstanbul'da kar başladı! 23 Aralık İstanbul hava durumu kar yağışının başlamasıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, İstanbul'da kar ne zaman duracak? Merak edenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Türkiye ve İstanbul 23 Aralık hava durumu raporu...

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz’in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının ortalama 4 derece dolaylarında seyretmesi beklenirken İstanbul il genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Bununla birlikte yağışların saat 18.00 gibi sona ermesi bekleniyor.

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