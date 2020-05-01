Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19’un çok hızlı şekilde yayılması ve ölümcül sonuçları toplumsal yaşama dair pek çok özelliği değistirmekle kalmayıp ruh sağlığımızı da olumsuz etkiliyor. İçinde bulunduğumuz belirsizlik ve güvensizlik hali psikolojik bozuklukları nedeniyle tedavi gören bireylerin durumunun kötüleşmesine, sağlıklı bireylerde ise endişe, korku, huzursuzluk, öfke, uyku ve kas gerginliği gibi sorunlarda artışa yol açıyor. Bu noktada akla “Evlerimize hapsolarak yaşam kısıtlamasına girdiğimiz bugünlerde bozuk olan psikolojimiz nasıl düzelecek ve ihtiyacı olanlar kimden yardım alacak” sorusu geliyor.

TELEFONLA VE ÇEVRİMİÇİ ERİŞİM

Türkiye’de ilk olgunun bildirildiği 11 Mart’tan bu yana kalabalık nüfusu ve coğrafi konumu nedeniyle İstanbul’un Covid-19’dan en çok etkilenen şehir olduğu belirtiliyor. Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Rabia Bilici, büyük kitleleri etkileyen pandemilerde ruh sağlığı hizmetlerinin kolay ulaşılabilir olması ile koruyucu ve önleyici yaklaşımın çok önemli olduğunu söyleyerek “İçinde bulunduğumuz zor şartlarda sosyal mesafe kuralları, evlerde kalma zorunluluğu gibi nedenler, ruh sağlığı hizmetlerinin (ilkeler aynı olmakla birlikte) yöntem açısından değişikliğe uğradığını gösteriyor. Sorun yaşayan hastaların gündemine ise telefonla erişim ve çevrimiçi erişim gibi teknolojik kavramlar giriyor. Bu gerekçelerle çevrimiçi iletişime dayalı bir psikososyal destek projesi olarak, İstanbul Koronavirüs Ruhsal Destek Programını (KORDEP) kurduk. Programın ana amacı Covid-19 salgını süresince İstanbul genelinde toplumda ve bireylerde ortaya çıkacak olan psikososyal destek ihtiyacına en etkili yöntemlerle karşılık verebilecek bir hizmet modeli oluşturmak” diyor.

KİMLER YARARLANABİLİR?

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde; Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile birçok üniversite ve ruh sağlığı alanında hizmet veren çok sayıda sivil toplum kuruluşu bu organizasyona destek veriyor. “İstanbul Koronavirüs Ruhsal Destek Programı” (KORDEP) ruhsal desteğe ihtiyacı olan Covid19 hastaları, yakın kaybı olanlar, izolasyon ve karantinada kalanlar, salgın sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları, psikiyatrik ilaç tedavisi devam etmekte olan kişiler, alkol-madde kullanım bozukluğu olanlar ve evde kalarak bu mücadeleye destek veren bireylere yönelik online bir psikolojik destek programı olarak tanımlanıyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

İhtiyaç duyan kişiler hafta içi her gün mesai saatleri içinde 0850 305 00 34 numaralı hat üzerinden uzmanlara ulaşabiliyor. Desteğe ihtiyacı olanlar ilk görüşmeden sonra önceden tasarlanmış bir plan çerçevesinde telefonla veya online psikolojik destek hizmetine yönlendiriliyor. Doç. Dr. Rabia Bilici bu programın 3 aşamalı olduğunu söylüyor ve devam ediyor; “İlk çağrılar birinci aşamada psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanlarından oluşan ekipler tarafından karşılanıyor. Bu aşamada arayan kişilerin bilgileri alınıp risk değerlendirmeleri yapılıyor. Derinlemesine görüşülmesi gereken grupların (yakınını kaybetmiş olanlar, geçmişte psikiyatri tedavisi görüp bu süreçte tedavisi yarım kalmış kişiler, alkol ve madde kullanım bozukluğu bulunanlar vb) iletişim bilgileri alınıyor ve ikinci aşamaya aktarılıyor. İkinci aşamaya aktarılan dosyalar ilgili alanlarda çalışan profesyonellerin uzmanlıklarına göre yönlendiriliyor. Örneğin bir alkol madde kullanıcısı bu alanda uzmanlaşmış bir profesyonelimiz tarafından aranıyor. Daha önce psikiyatrik tedavi almış hastalar da yine bir psikiyatri hekimimiz tarafından değerlendiriliyor. Belirli bir program çerçevesinde yapılan görüşmelere rağmen ilaç tedavisi ya da yüz yüze görüşme ihtiyacı doğan vakalar ise psikiyatri poliklinikleri ya da ihtiyaç halinde yataklı kurumlarımızın yer aldığı üçüncü aşamaya yönlendiriliyorlar.

ŞİMDİLİK 15 HAT İLE HİZMET VERİLİYOR

Şimdilik ilk aşama için 15 çağrı hattımız mevcuttur. İkinci aşamada yaklaşık 45 kişiden oluşan telefon ya da online destekleyici görüşmeler yapan uzmanlarımız vardır. Ayrıca mültecilere Arapça hizmet veren bir hattımız mevcuttur. Gerekli izin ve onayların alınmasıyla birlikte gönüllü uzmanların katılımıyla bu hatların sayısı çok daha artacaktır.