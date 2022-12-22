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İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri...

TOKİ İstanbul kura çekimlerinde geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz günlerde yeni etap takviminin açıklanmasıyla İstanbul TOKİ kura tarihleri araştırmaları hız kazandı. TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiminin ardından TOKİ Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy ilçelerinde kura çekilişinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri ve takvimi...

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  • İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ: İstanbul TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

    Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından düzenlenen "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri'de yapılacak kura çekimi noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek. İşte İstanbul TOKİ kura tarihleri...
  • İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ: İstanbul TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

    TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi, Konaşlı Mevki Konut Projesi’nde inşa ettirilen 508 evin kura çekilişi 30 Kasım günü saat 11:00'de yapıldı. 2+1 218 adet ve 3+1 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipler Konut Belirleme Kurası ile belirlendi. 

    BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY, ESENLER, ÇATALCA, SİLİVRİ, TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor.

    Henüz İstanbul TOKİ kura çekim tarihi belli olmadı. Tarihler açıklandığında haberimize ekleme yapacağız.
  • İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ: İstanbul TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

    TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA TAMAMLANACAK

    Noter huzurunda, şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
  • İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ: İstanbul TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

    TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ GÜNCELLENDİ!

    Tarihin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim İlk İş Yerim" kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ kura çekiliş tarihleri haftalık olarak resmi internet sayfası üzerinden açıklanıyor.

    17-25 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekimi ile Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Rize, Yozgat, Artvin, Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon, Nevşehir iillerinde 2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleri belirlenecek.
  • İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ: İstanbul TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

    20 - 25 ARALIK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ TAKVİMİ

    22 Aralık: Kırıkkale

    23 Aralık: Kırşehir ve Trabzon

    24 Aralık: Trabzon ve Nevşehir

    25 Aralık: Nevşehir

    NOT: Sivas Altınyayla, Tokat Yeşilyurt, Yozgat Akdağmadeni, Kırıkkale Çelebi, Delice, Sulakyurt ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

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