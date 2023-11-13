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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul, "Küresel Şehirler Endeksi"nde 25. sıraya yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul, "Küresel Şehirler Endeksi"nde 25. sıraya yükseldi

        İstanbul, uluslararası danışmanlık şirketi Kearney'in "Küresel Şehirler Endeksi"nde bu yıl üç basamak birden yükselerek 25'inci sırada yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 12:59 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:59
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        İstanbul, "Küresel Şehirler Endeksi"nde 25. sıraya yükseldi
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kearney tarafından hazırlanan "Küresel Şehirler Endeksi"nin 2023 verileri açıklandı.

        Küresel ekonomiye liderlik eden şehirleri belirleyen endekste geçen yıl 28'inci sırada yer alan İstanbul, bu yıl 25'inci sıraya yükseldi.

        İstanbul'un yükselişinde endeksin kriterlerinden biri olan "kültürel deneyim" konusunda kısa sürede sağladığı hızlı ilerlemenin önemli katkısı oldu. İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla şehrin "seyahat hub"ı olarak konumlanması ve uluslararası ziyaretçi sayısındaki büyük artış, İstanbul’un "kültürel deneyim" konusunda 5 yılda 20 basamak birden ilerleyerek 15'inciliğe yükselmesini sağladı.

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        Kearney tarafından yapılan değerlendirmede uluslararası okulların ve kardeş kentlerin çokluğu da İstanbul’un güçlü yönleri arasında değerlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, küresel şirketlerin İstanbul'a ilgisinde dikkati çekici artış yaşandığını belirterek, Küresel Şehirler Endeksi’ndeki yükselişin bunun somut göstergesi olduğunu ifade etti.

        Okutur, "İstanbul’un Küresel Şehirler Endeksi’ndeki yükselişi, yabancı sermaye yatırımlarında artış potansiyeline dair güçlü bir işaret." değerlendirmesinde bulundu.

        Verilen bilgiye göre, şehirleri küresel ekonomiye açıklık ve entegrasyona göre sıralayan araştırmanın zirvesinde Amerika’nın New York şehri, ikinci sırada İngiltere'nin başkenti Londra, üçüncü sırada da Fransa'nın başkenti Paris yer aldı.

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