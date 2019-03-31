Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Büyükdere Caddesi Levent Işıklar mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, araçların arasına dalarak caddeye çıkan bir kişi, belinden çıkardığı tabancayla havaya iki el ateş etti. Açılan ateşin ardından paniğe kapılan vatandaşlar metro istasyonu ve bina girişlerine sığındı. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, tabancayı şakağına dayayarak intihar edeceğini söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Maslak yönüne doğru Büyükdere Caddesi'ne çıkan cadde ve sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis, olay yerinin yakınında bulunan araçlardaki çocukları da tahliye ettirdi.

Cadde ortasında, şakağına tabanca dayalı şekilde tur atarak, intihar etmek istediğini söyleyen kişi, polisler tarafından ikna edilmek istendi. Yaklaşık 30 dakika süren çabaların ardından ikna edilen kişi, tabancasını polise teslim ettikten sonra gözaltına alındı.

İkna çalışmaları sırasında, her ihtimale karşı özel harekat polisi de hazır bulunduruldu.