İstanbul Maratonu ne zaman yapılacak?
İstanbul, bu yıl bir kez daha kıtaları birbirine bağlayan adımlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünyada Asya'dan Avrupa'ya koşulan tek maraton olma özelliği taşıyan İstanbul Maratonu'nun tarihi belli oldu. 47. kez düzenlenecek dev organizasyonda binlerce sporcu, Boğaz'ın büyüleyici manzarası eşliğinde start alacak. Peki 2025 İstanbul Maratonu ne zaman yapılacak, koşu güzergâhı hangi yolları kapsayacak? İşte detaylar...
Kıtaları buluşturan maraton heyecanı yeniden İstanbul sokaklarını saracak. Spor dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan İstanbul Maratonu’nun 2025 etabı için geri sayım başladı. 47. kez düzenlenecek olan etkinlikte, hem profesyonel atletler hem de amatör koşucular Asya’dan Avrupa’ya uzanan benzersiz parkurda buluşacak. İşte 2025 İstanbul Maratonu’nun tarihi, parkur detayları ve trafiğe kapatılacak yollar...
İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN?
Spor İstanbul tarafından organize edilen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 47. İstanbul Maratonu 2 Kasım 2025'te koşulacak. Maraton, Anadolu yakasından start alıp Avrupa yakasında son bulacak.
47. İSTANBUL MARATONU 2025 – YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI
Saat Etkinlik / Aşama
03.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç trafiğine kapatılması
06.00 Avrasya Tüneli dahil tüm parkurun araç trafiğine kapatılması
06.45 – 07.45 Vapurların hareket saati (Kabataş ve Eminönü iskeleleri)
07.00 – 08.00 Üsküdar Marmaray Durağı – Beylerbeyi arası ring sefer saatleri
09.15 – 10.15 Halk koşusu sporcularını taşıyan otobüslerin hareket saati (Mecidiyeköy)
08.45 Tekerlekli sandalye yarışı başlangıcı
09.00 42K maraton yarış başlangıcı
09.10 42K – 15.5K eşya araçlarının start noktasından hareketi
09.19 15.5K yarış başlangıcı (1. start)
09.38 15.5K yarış başlangıcı (2. start)
10.05 15.5K yarış başlangıcı (3. start)
10.08 15.5K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı
10.32 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (1. start)
11.06 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (2. start)
11.10 42K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı
11.40 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (3. start)
12.00 15.5K genel klasman ödül töreni (Yenikapı)
12.14 Halk koşusu yarış başlangıcı
12.20 15.5K yarışının sona ermesi (Yenikapı)
12.30 42K genel klasman ödül töreni (Sultanahmet)
14.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe açılması
15.00 Avrasya Tüneli'nin trafiğe açılması
15.20 42K yarışının sona ermesi (Sultanahmet)
15.30 Tüm parkurun trafiğe açılması