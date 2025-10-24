Kıtaları buluşturan maraton heyecanı yeniden İstanbul sokaklarını saracak. Spor dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan İstanbul Maratonu’nun 2025 etabı için geri sayım başladı. 47. kez düzenlenecek olan etkinlikte, hem profesyonel atletler hem de amatör koşucular Asya’dan Avrupa’ya uzanan benzersiz parkurda buluşacak. İşte 2025 İstanbul Maratonu’nun tarihi, parkur detayları ve trafiğe kapatılacak yollar...