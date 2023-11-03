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Göğüs numarana göre belirlenen start saati ve Mecidiyeköy’den kalkacak ücretsiz otobüs sefer bilgileri burada!

• Göğüs numarası 50.001-55.000 aralığında olanlar için Mecidiyeköy’den 09.15-09.45 saatleri arasında ücretsiz otobüs kalkacak olup start saatleri 11.10 olacak.



• Göğüs numarası 55.001-60.000 aralığında olanlar için Mecidiyeköy’den 09.45-10.15 saatleri arasında ücretsiz otobüs kalkacak olup start saatleri 11.50 olacak.



• Göğüs numarası 60.001-65.000 aralığında olanlar için Mecidiyeköy’den 10.15-10.45 saatleri arasında ücretsiz otobüs kalkacak olup start saatleri 12.30 olacaktır.

*Katılımcılar, Mecidiyeköy kalkışlı otobüslere göğüs numarasına göre alınacak olup göğüs numarası olmayan katılımcılar otobüs seferlerini kullanamayacaktır. Ayrıca katılımcılar, sadece göğüs numarasının ait olduğu otobüsü kullanabilecek, başka otobüse binemeyecektir.

*Araçlar, Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu’nun yanındaki İETT Hareket Amirliği önünden kalkacaktır.