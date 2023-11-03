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        Haberler Gündem İstanbul Maratonu saat kaçta ve hangi gün koşulacak? 45. İstanbul Maratonu güzergahı nasıl ve kaç km? İstanbul Maratonu nerede başlıyor?

        İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? 45. İstanbul Maratonu güzergahı...

        Bu yıl 45. kez düzenlenecek olan İstanbul Maratonu için beklenen tarih geldi çattı. 40 binden fazla vatandaşın katılım göstermesinin beklendiği maratonun hangi gün, saat kaçta başlayacağı ve hangi güzergahta koşulacağına dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, 45. İstanbul Maratonu programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 14:05 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:05
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        Türkiye'nin dört bir yanından katılıcak vatandaşlarla koşulacak 45. İstanbul Maratonu için nefesler tutulmuş durumda. Söz konusu maratonda ter dökecek vatandaşlar için; başlama saati, başlangıç ve bitiş yerleri ve maratonun programına dair tüm ayrıntıları derledik!

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        45. İSTANBUL MARATONU HAKKINDA BİLGİLER

        Halk Koşusu başlangıç noktasına giriş yeri Altunizade Köprüsü’dür. Buraya Acıbadem, Altunizade ve Kısıklı güzergahlarını kullanarak ulaşabilirsiniz.

        Başlangıç noktasına girişlere 12.00 ’a kadar izin verilecektir. Bu saatten sonra alana giriş yapılamayacaktır.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na doğru geçişlere izin verilmeyecektir.

        Kayıt işlemini tamamlayan katılımcılar İstanbul Maratonu’nun tüm kurallarını okumuş ve onaylamış kabul edilir.

        Organizasyona dair belirtilen tüm bilgilerde değişiklik yapılabilir (ör: güzergah, tarih, fuar alanı vb.). Değişikliklerle ilgili bilgiler için yarışa yakın günlerde lütfen sitemizi yeniden ziyaret ediniz.

        Yarış alanına sadece göğüs numarası olanlar alınacak. Ailece koşacak katılımcıların her birinin ayrı ayrı kayıt olması gerekir.

        16 yaş altı katılımcılar alana alınmayacaklar.

        Katılımcılar, bebek arabası veya evcil hayvanları ile alana giriş yapamayacak.

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        45. İSTANBUL MARATONU BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ NOKTALARI

        BAŞLANGIÇ: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı Önü

        BİTİŞ : Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Önü

        Halk koşusu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağı önünden start alacaktır. Barbaros bulvarını takiben sahile inen yarış parkurun 8. Kilometresi olan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu İle Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yolda son bulacaktır.

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        Göğüs numarana göre belirlenen start saati ve Mecidiyeköy’den kalkacak ücretsiz otobüs sefer bilgileri burada!

        • Göğüs numarası 50.001-55.000 aralığında olanlar için Mecidiyeköy’den 09.15-09.45 saatleri arasında ücretsiz otobüs kalkacak olup start saatleri 11.10 olacak.

        • Göğüs numarası 55.001-60.000 aralığında olanlar için Mecidiyeköy’den 09.45-10.15 saatleri arasında ücretsiz otobüs kalkacak olup start saatleri 11.50 olacak.

        • Göğüs numarası 60.001-65.000 aralığında olanlar için Mecidiyeköy’den 10.15-10.45 saatleri arasında ücretsiz otobüs kalkacak olup start saatleri 12.30 olacaktır.

        *Katılımcılar, Mecidiyeköy kalkışlı otobüslere göğüs numarasına göre alınacak olup göğüs numarası olmayan katılımcılar otobüs seferlerini kullanamayacaktır. Ayrıca katılımcılar, sadece göğüs numarasının ait olduğu otobüsü kullanabilecek, başka otobüse binemeyecektir.

        *Araçlar, Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu’nun yanındaki İETT Hareket Amirliği önünden kalkacaktır.

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        İŞTE 45. İSTANBUL MARATONU PROGRAMI

        06.00 Tüm Parkurun Trafiğe Kapatılması

        08.45 Tekerlekli Sandalye Yarış Startı

        09.00 42K Yarış Startı

        09.16 15K – 1. Start

        09.15 Emanet Eşya Araçları Hareket Saati

        09.34 15K- 2. Start

        09.52 8K Kurumsal Koşu – 1. Start

        10.05 15K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

        10.18 8K Kurumsal Koşu – 2. Start

        10.44 8K Kurumsal Koşu – 3. Start

        11.10 42K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

        11.10 8K Halk Koşusu – 1. Start

        11.50 8K Halk Koşusu – 2. Start

        11.55 15K Yarışının Sona Ermesi (Yenikapı)

        12.00 15K Genel Klasman Ödül Töreni (Yenikapı)

        12.30 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)

        12.30 8K Halk Koşusu – 3. Start

        14.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Trafiğe Açılması

        15.00 Avrasya Tüneli’nin Trafiğe Açılması

        15.20 42K Yarışının Sona Ermesi (Sultanahmet)

        15.30 Tüm Parkurun Trafiğe Açılması

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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