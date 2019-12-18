İstanbul markası kültür sanatla yükselecek

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20 yıldır Yürekli Konferansları tarafından düzenlenen, MARKA Konferansı, İKSV ile anlamlı bir projeye liderlik yapıyor. İstanbul’un kültür sanat alanında onu diğer metropollerden ayıran marka değerlerini ortaya koyup, bu değerleri yükseltecek bir kültür sanat çerçevesi arayışı doğrultusunda İstanbul’u kültür sanat alanında farklılaştırmak, benzersiz bir noktaya taşımak, bu alandaki gücünün sürekliliğini sağlamak amacıyla ‘Marka Konferansı’na doğru: İstanbul’un Birleştirici Gücü Kültür-Sanat’ çalıştayı gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, BKM Genel Müdürü Arol Bekçe, İş Sanat Zuhal Üreten, Pera Müzesi Genel Müdürü Özalp Birol, Yapı Kredi Kültür Sanat Genel Müdürü Tülay Güngen, Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, sanatçı Halil Altındere, heykeltıraş Seçkin Pirim, küratör ve sanat eleştirmeni Vasıf Kortun gibi kültür sanat alanında önde gelen isimler “Dünyanın değişen yeni sanat atmosferindeki İstanbul nereye konumlanacak?” sorusuna yanıt aradı.

Çalıştaydan sonra ise MARKA Konferansı'nın yaratıcısı Ayşegül Yürekli Şengör ve İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ev sahipliğinde, Museum of Modern Art (MoMA) Direktörü Glenn D. Lowry'nin katılımıyla kokteyl gerçekleştirildi.

Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı, MARKA Konferanslarının kurucusu Ayşegül Yürekli Şengör,"20'nci yılımızı adadığımız İstanbul için birçok alanda seferberlik başlattık. Kültür sanat da bu çalışmaların merkezinde yer alıyor. İstanbul dünyanın en değerli ilk üç şehir markası arasında olacak potansiyele ve dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar kültürel altyapıya, karmaya ve zenginliğe sahip. İstanbul'un ilk üç marka şehir arasında olması için bu zenginliğin keşfedilmesi, parlatılması ve yükseltilmesi gerektiğine olan inancımızla İKSV iş birliğinde bu çalıştayı gerçekleştirdik" dedi.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “MARKA Konferansı’nın ev sahipliğinde ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın liderliğinde düzenlenen ve “İstanbul’un Birleştirici Gücü: Kültür-Sanat” başlığını taşıyan bu çalıştay, kültür ve sanat dünyasının önde gelen aktörlerinin kentimize dair düşüncelerini paylaştıkları önemli bir platform oluşmasını sağladı. Burada dile getirilen sorunların ve önerilerin, yerel yönetimler ve merkezi otoriteler için yol gösterici olacağına inanıyorum. Ayrıca bu çalıştayın, İstanbul’un kültür-sanat dünyasından temsilciler arasındaki iletişimi güçlendirmek yönünde de etkisi olduğunu görüyor ve bundan da büyük memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

İstanbul'a ilk olarak 1980 yılında öğrenci olarak geldiğini belirten Museum of Modern Art (MoMA) Direktörü Glenn D. Lowry, şöyle konuştu: "İstanbul'a ilk geldiğim zaman sadece Topkapı Sarayı ve İslami Eserler Müzesi vardı. İstanbul'daki projeyi bitirdikten sonra Toronto'ya, oradan New York Müzesi'nin başına geçtim. İstanbul'a tekrar geldiğimde ise karşımda bienallerin, müzelerin, galerilerin olduğu bambaşka bir İstanbul vardı. Kültürel zenginliği çok nadir şehirler arasında. Buradaki müzeler sanatı ve farklı değerli anlamak için çok kritik merkezler oldu. Çok önemli sanatçılar var ve biz bunları takip edip kendi koleksiyonumuza getirmek zorundayız. Kültür ve sanatın gelişmesi için koleksiyonerlere, çağdaş sanatçılara müzelere, uluslararası sanat oluşumlarına, bienallere, medyaya ve bütün bu olayları takip eden halka ihtiyaç var. İstanbul bu saydıklarımın hepsine sahip ve kültür sanat alanında daha da gelişeceğine inanıyorum."

İstanbul’un kültür sanat hayatını şekillendirecek çalıştayın çıktılarını İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak ve İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece, MARKA Konferansı’nın ikinci gününde 19 Aralık’ta ‘İstanbul’un Birleştirici Gücü: Kültür Sanat’ oturumunda açıklayacak.