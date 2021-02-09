İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik çalışmalar sonucu İstanbul merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi.İstanbul’da birçok ilçede 11 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon yapan ekipler, Fatih İlçesi Silivrikapı’daki bir adreste de bir şüpheliyi gözaltına aldı ve evde arama yaptı.Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.