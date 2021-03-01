İstanbul merkezli 15 ildeki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

AA

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir suç örgütünün kurduğu şirket üzerinden dijital para üretimi yaptığı ve katılımcılara yüksek kar payı vereceğini söyleyerek, piramit sistemine üye olan çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 27'si yakalanmıştı. Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.