GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, ihraç ve istifa eden askerlerin de bulunduğu 76 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 30 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 5'i muvazzaf, 5'i emekli, 1'i istifa ederek ayrılan ve 65'i ihraç edilmiş 76 askeri personelden 59'unu gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 17 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.