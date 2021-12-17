AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde olan ve askeri okullara öğrenci hazırladığı belirlenen 10 şüpheli ile sözde bölge yapılanmasında faaliyet yürüten 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Aydın, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Mersin ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 18'ini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyette işlemleri süren şüphelilerden 5'inin aktif kamu çalışanı olduğu, bazılarının ankesörlü telefonlardan örgüt içi görüşmeler yaptığı, bazılarının da ByLock kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.