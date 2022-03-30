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İstanbul merkezli 5 ilde DHKP/C operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 21 şüpheliden 13'ü yakalandı

İstanbul merkezli DHKP/C operasyonu
İstanbul merkezli DHKP/C operasyonu
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DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma ve etkin pişmanlık hükümlerince ifade veren şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, örgüt içerisinde faaliyet gösteren 21 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Hatay, İzmir ve Erzurum illerinde toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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