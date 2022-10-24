Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

İstanbul merkezli "sağlık yolsuzluğu" operasyonunda 26 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 13’ü adli makamlarca serbest bırakılırken, 11’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 26 şüpheli de tutuklandı

İstanbul merkezli
AA

İstanbul merkezli 10 ilde "sağlık yolsuzluğu" ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "sağlık yolsuzluğu" ile ilgili yürütülen çalışmalarda, örgütlü olarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunun işlendiği toplam 71 suç eylemi belirlendi.

Yapılan incelemede devlet hastanesi çalışanı örgüt üyelerinin, SGK Başkanlığına fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri kendi zilyedine geçirip kamuyu dolandırdıkları, bu şekilde ülke genelinde devlet hastanelerinden kaçırılan çok sayıda malzemenin örgüte kazandırılarak yabancı uyruklulara satıldığı ve bu suretle yüksek miktarda kamu zararı oluşturularak haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Bu kapsamda 13 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 56 şüphelinin yakalanmasına yönelik 21 Ekim'de İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 13’ü adli makamlarca serbest bırakılırken, 11’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 26 şüpheli de tutuklandı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gaziantep'te incir ağacından düşen kadın hayatını kaybetti - Gündem Haberleri
GÜNDEM İncir ağacından düşen kadın öldü
Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?
GÜNDEM Güneş tutulması için geri sayım!
Arkadaşını kazara öldüren sanığın cezası belli oldu
GÜNDEM Arkadaşını kazara öldüren sanığın cezası belli oldu
Günümüzün en uzun süreli liderleri: Xi Jinping ve Kim Jong-Un
GÜNDEM Günümüzün en uzun süreli liderleri: Xi Jinping ve Kim ...
Pastırma yazı ne zaman başlayacak? Bu hafta sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! Pastırma sıcakları hangi ayda olur?
GÜNDEM Pastırma yazı ne zaman başlayacak?
Mesajla gelen dolandırıcılık! Aman dikkat, telefonunuza gelen bu linki sakın tıklamayın!
GÜNDEM Mesajla gelen dolandırıcılık! Aman dikkat, ...
Kocaeli'de plastik imalathanesinde yangın!
GÜNDEM Kocaeli'de plastik imalathanesinde yangın!
İstanbul Arnavutköy'de park yeri kavgasında 7 yaşındaki çocuk yaralandı! -Güncel haberler
GÜNDEM Park yeri kavgasında 7 yaşındaki çocuk yaralandı!
Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Resmi açıklama... - Son dakika haberler
GÜNDEM Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Hakkari'de üzerine yıldırım düşen genç öldü - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Üzerine yıldırım düşen genç öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.