İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu

AA

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu kurumu çalışanı olarak tanıtan şüphelilerin, telefonla aradıkları kişileri, havalimanlarında unutulan elektronik eşyaları uygun fiyata sattıklarını söyleyerek dolandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında, İstanbul, Konya ve Edirne’de düzenlenen operasyonda, 150 kişiyi dolandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 30 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda, diz üstü bilgisayar, cep telefonu, SIM kart ve hard disk ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.