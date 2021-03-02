İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

AA

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının farklı illere eroin ve kokain dağıtımı yaptığını tespit etti.Teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda drone ile keşif yapılırken, narkotik köpeğiyle adreslerde arama gerçekleştirildi.Aramalarda yaklaşık 1 kilo kokain, ruhsatsız tabanca ve tartı ele geçirildi.Öte yandan operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 5 şüphelinin cezaevinde olduğu öğrenildi.